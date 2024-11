Dörth. Die Energiewende steht im Mittelpunkt der zweiten Veranstaltung des Transformationsnetzwerks Rhein-Nahe-Hunsrück am Donnerstag, 7. November, ab 16.30 Uhr bei der Pyreg GmbH in der Trinkbornstraße 15–17 in Dörth. Dort wird es ein umfangreiches Programm geben.