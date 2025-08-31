Mehr als zwei Jahre hat die Umsetzung gedauert – vom Prüfauftrag bis zur Eintragung ins Handelsregister. Nun geht die Energiegesellschaft Rhein-Hunsrück mbH (ERH) an den Start.

Die Energiegesellschaft Rhein-Hunsrück mbH (ERH) wird nach intensiver Vorarbeit nun mit Leben gefüllt. Das operative Geschäft beginnt am 1. September. Zuvor hatten die sieben kommunalen Gesellschafter die Gründung der ERH notariell beurkunden lassen; ihren Abschluss fand die Gründungsphase mit der Eintragung der Gesellschaft ins Handelsregister. Und so sind die sieben Partner – Rhein-Hunsrück-Kreis, Stadt Boppard, die Verbandsgemeinden Hunsrück-Mittelrhein, Kastellaun und Simmern-Rheinböllen, Kommunale Energie Kirchberg AöR und Rhein-Hunsrück Entsorgung AöR – mehr als zwei Jahre nach Erteilung eines entsprechenden Prüfauftrages des Kreistages zur Gründung einer Kreisenergiegesellschaft (so lautete der ursprüngliche Arbeitstitel) am Ziel angekommen.

Rückblick: Nachdem die Kommunalberatung Rheinland-Pfalz GmbH eine Machbarkeitsstudie erstellt hatte, lag es am Kreistag und an den weiteren kommunalen Partnern, die Gründung der ins Auge gefassten Gesellschaft zu beschließen. Nach enger Abstimmung mit der Kommunalaufsicht bei der ADD Trier hat der Kreistag am 24. Februar dieses Jahres dem Gesellschaftervertrag zugestimmt, die politischen Gremien der Partner folgten. Stolz sind die Verantwortlichen darauf, dass in allen sieben politischen Gremien die Beschlüsse fast ausnahmslos einstimmig gefallen sind. Doch es gab noch eine weitere Hürde zu nehmen: Die Haushaltspläne für 2025 aller sieben Partner mussten erst noch genehmigt werden. Probleme gab es hierbei nicht, und so konnte die ADD Trier im Juni ihre Prüfung abschließen. Bereits vier Tage später trafen sich die Gesellschafter zur notariellen Eintragung.

Landrat Volker Boch dankte allen kommunalen Partnern

Bei diesem Termin dankte Landrat Volker Boch allen Partnern, die in den vergangenen zwei Jahren beteiligt waren, insbesondere der Stadt Boppard, den vier Verbandsgemeinden sowie der RHE. „Ich bin froh, dass wir den gemeinsamen Weg begonnen und konsequent weiterverfolgt haben und dieses pionierhafte Projekt, von dem die Region massiv profitieren kann und soll, nun weiter gemeinsam vorantreiben“, schreibt Boch in einer Pressemitteilung. Boch fügt hinzu: „Wir können sehr viel mehr Wertschöpfung in die Region holen und als Landkreis landesweit ein Zeichen für nachfolgende Generationen setzen.“

Peter Unkel, Bürgermeister der VG Hunsrück-Mittelrhein, sprach für die Verbandsgemeinden und die Stadt Boppard. Er hob die große Bedeutung der neuen Gesellschaft für den gesamten Rhein-Hunsrück-Kreis hervor. „Es ist für uns alle wichtig, über reine Pachtmodelle bei Windenergie und Photovoltaik hinauszugehen und für unsere Kommunen, Bürger und Wirtschaft deutlich mehr Beteiligung und Nutzen zu erreichen. Und das können wir am wirkungsvollsten im kommunalen Verbund. Landrat Boch gebührt Dank und Lob für seine zukunftsweisende Initiative“, sagte Unkel.

In enger Kooperation mit den Ortsgemeinden und der heimischen Wirtschaft sollen die von der ERH vorbereiteten Geschäftsideen wie Direktstromlieferungen für Bürger und Industriebetriebe mittels eines lokalen Strombilanzkreises umgesetzt werden. Die Idee eines eigenen Strombilanzkreises für den Rhein-Hunsrück-Kreis findet bereits landesweit Beachtung, bestätigen das Klimaschutzministerium Rheinland-Pfalz und die Energieagentur Rheinland-Pfalz. Regenerative Energien können im Direktbezug vor Ort in der Region verbraucht werden. Von der direkten Erzeugung zum direkten Verbrauch gilt dabei als landesweit mustergültiges Projekt.

Thomas Lorenz, kaufmännischer Geschäftsführer, ist voller Vorfreude, haben er und sein Geschäftsführerkollege Michael Uhle im Vorgriff auf den offiziellen Start am 1. September doch schon vielversprechende Gespräche in Ortsgemeinderäten und mit Akteuren aus der Energiewirtschaft geführt. „Das Feedback war überaus positiv, denn die Bürgermeister und Räte sind von der Idee begeistert, dass unsere kommunale Energiegesellschaft mit ihrem Strombilanzkreismodell der Bevölkerung und den Unternehmen langfristig einen günstigen Stromtarif anbieten kann“, sagt er.

Das sind die Geschäftsführer der Energiegesellschaft Rhein-Hunsrück

Zu Geschäftsführern der Energiegesellschaft Rhein-Hunsrück (ERH) ernannten die Gesellschafter den Vorstand der Rhein-Hunsrück Entsorgung, Thomas Lorenz – er ist zuständig für die kaufmännischen Angelegenheiten, und den Kreisklimaschutzmanager Frank-Michael Uhle, der für die technischen Angelegenheiten Ansprechpartner ist. ni