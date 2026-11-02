Wärme für ein Dorf im Hunsrück Energiegenossenschaft Kappel gewinnt Zukunftspreis Werner Dupuis 02.11.2026, 09:57 Uhr

i Uli Bauer (links) und Hans-Joachim Braun sind verantwortlich für den reibungslosen Betrieb der Heizzentrale. Werner Dupuis

Die preisgekrönte Energiegenossenschaft Kappel versorgt das Dorf mit Wärme aus Holz – ein Modell für die ländliche Energiewende. Doch eine geplante Gesetzesänderung könnten den Erfolg bedrohen.

Eine bedeutende Auszeichnung hat die Energiegenossenschaft Kappel erhalten. Bei der Vergabe des „Zukunftspreises Deutsche Energie“ belegte sie den dritten Platz in der Kategorie „Unternehmen“. Für die Hunsrücker Energiegenossenschaft ist dies eine Bestätigung für die Realisierung einer Vision und ein weiterer Meilenstein in ihrer Erfolgsgeschichte.







Artikel teilen

Artikel teilen