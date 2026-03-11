Rhein-Hunsrück – Die Kolumne Endlich wieder ein Eis genießen – oder mehrere Daniel Rühle 11.03.2026, 07:30 Uhr

i Die Eis-Saison ist wieder gestartet - auch im Hunsrück. Uwe Anspach/dpa

Ein Eis bei strahlendem Sonnenschein ist schon etwas Feines. Vor allem, wenn wir wie in den vergangenen Wochen und Monaten in der kühlen Jahreszeit gezwungenermaßen darauf verzichten mussten. Doch nun geht sie wieder los, die Eissaison.

Auch wenn es noch ein paar Tage hin ist, bis der Frühling offiziell beginnt – zumindest astronomisch, meteorologisch sind wir ja bereits in der milderen Jahreszeit –, so haben doch die vergangenen Tage mit Temperaturen von 16, 17 oder 18 Grad plus Sonne satt das Vitamin D in mir zum Wallen gebracht.







