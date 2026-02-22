Startschuss dank Förderung
„Endlich“: Kastellaun kann Stadthalle Tivoli neu bauen
Architekt Luigi Pennella (rechts) erläutete an einem Modell seine architektonische- und raumplanerische Konzeption für die neue
Architekt Luigi Pennella (rechts) erläutete an einem Modell seine architektonische- und raumplanerische Konzeption für die neue Stadthalle Tivoli.
Dupuis Werner. Werner Dupuis

Eine Förderung macht nun möglich, worauf die Menschen in Kastellaun lange warten: Den Neubau der Stadthalle Tivoli. Bei einer Feier mit Minister Michael Ebling zeigt Bürgermeister Christian Keimer den Zeitplan auf, der Architekt die kühne Planung:

Lesezeit 2 Minuten
Nach eigenen Bekundungen war es ein wenig „wie Weihnachten und Ostern zusammen“ für Bürgermeister Christian Keimer gewesen, als er freudestrahlend vom rheinland-pfälzischen Innenminister Michael Ebling, den Förderbescheid in Höhe von 5,6 Millionen Euro für den Neubau der Stadthalle Tivoli am Freitagnachmittag im Kastellauner Rathaus erhielt.

Ressort und Schlagwörter

Rhein-Hunsrück-ZeitungBauen & Wohnen

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Rhein-Hunsrück-Kreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren