Startschuss dank Förderung „Endlich“: Kastellaun kann Stadthalle Tivoli neu bauen Werner Dupuis 22.02.2026, 16:00 Uhr

i Architekt Luigi Pennella (rechts) erläutete an einem Modell seine architektonische- und raumplanerische Konzeption für die neue Stadthalle Tivoli. Dupuis Werner. Werner Dupuis

Eine Förderung macht nun möglich, worauf die Menschen in Kastellaun lange warten: Den Neubau der Stadthalle Tivoli. Bei einer Feier mit Minister Michael Ebling zeigt Bürgermeister Christian Keimer den Zeitplan auf, der Architekt die kühne Planung:

Nach eigenen Bekundungen war es ein wenig „wie Weihnachten und Ostern zusammen“ für Bürgermeister Christian Keimer gewesen, als er freudestrahlend vom rheinland-pfälzischen Innenminister Michael Ebling, den Förderbescheid in Höhe von 5,6 Millionen Euro für den Neubau der Stadthalle Tivoli am Freitagnachmittag im Kastellauner Rathaus erhielt.







Artikel teilen

Artikel teilen