Der Schneppenbacher Reiner Engelmann organisiert immer wieder Studienfahrten nach Auschwitz. Genau so spannend wie die Fahrten selbst sind die Nachtreffen. Die meisten Teilnehmer wollen die NS-Zeit auch in der eigenen Familie thematisieren.
Lesezeit 3 Minuten
Reiner Engelmann aus Schneppenbach organisiert f ür Schulklassen und Erwachsene regelmäßig Studienfahrten nach Auschwitz. Im Mai hatte er für das Evangelische Erwachsenenbildungswerk Rheinland-Süd erneut eine Studienreise nach Auschwitz durchgeführt und nun mit den 27 Teilnehmern in Simmern ein Nachtreffen veranstaltet.