Nachtreffen in Simmern Emotional schwere Fahrt nach Auschwitz macht sensibel 11.10.2025, 15:00 Uhr

i Insgesamt 27 Mitfahrer hatten im Mai mit Reiner Engelmann (Bildmitte, vorn) die Reise nach Auschwitz angetreten. Fast alle waren nun bei einem Nachtreffen in Simmern zugegen. David Ney

Der Schneppenbacher Reiner Engelmann organisiert immer wieder Studienfahrten nach Auschwitz. Genau so spannend wie die Fahrten selbst sind die Nachtreffen. Die meisten Teilnehmer wollen die NS-Zeit auch in der eigenen Familie thematisieren.

Reiner Engelmann aus Schneppenbach organisiert f ür Schulklassen und Erwachsene regelmäßig Studienfahrten nach Auschwitz. Im Mai hatte er für das Evangelische Erwachsenenbildungswerk Rheinland-Süd erneut eine Studienreise nach Auschwitz durchgeführt und nun mit den 27 Teilnehmern in Simmern ein Nachtreffen veranstaltet.







Artikel teilen

Artikel teilen