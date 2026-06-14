Erweiterung des Feierabends Emmelshausener Marktplatz soll zum Wohnzimmer werden Lara Kempf 14.06.2026, 14:00 Uhr

i Bereits im vergangenen Jahr startete die Veranstaltungsreihe „Emmelshausener Feierabend" und stieß auf große Resonanz. Damals brachten die Menschen vereinzelt bereits ihre Sofas und Gartenmöbel mit. Nun will Dieter Eidens-Holl das Format etablieren. Dieter Eidens-Holl

Wäre es nicht schön, laue Sommerabende draußen zu verbringen und sich dabei wie im eigenen Wohnzimmer zu fühlen? Genau das möchte Dieter Eidens-Holl nun mit einer erweiterten Veranstaltungsreihe in Emmelshausen verwirklichen.

Nach seiner Umgestaltung im vergangenen Jahr sollte der Emmelshausener Marktplatz wieder zum Mittelpunkt der Stadt werden. Dabei helfen sollten die zahlreichen Veranstaltungen, die seitdem dort durchgeführt werden. Eine von ihnen ist die Veranstaltungsreihe „Emmelshausener Feierabend“, die die Fotografenfamilie Eidens-Holl aus Dörth 2025 ins Leben rief.







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