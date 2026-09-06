Veranstaltung geht 2027 weiter Emmelshausen wird noch einmal zum Freiluft-Wohnzimmer Lara Kempf 06.09.2026, 12:00 Uhr

i Am Donnerstag, 17. September, verwandelt sich der Emmelshausener Marktplatz zum letzen Mal für dieses Jahr in ein Freiluftwohnzimmer. Dieter Eidens-Holl

Der Sommer ist fast vorbei und damit auch die Veranstaltungsreihe „Emmelshausener Feierabend“. Am Donnerstag, 17. September, wird der Marktplatz ein letztes Mal zum offenen Wohnzimmer. Wie Veranstalter Dieter Eidens-Holl die Saison erlebt hat.

Mit dem „Emmelshausener Feierabend“ ist der Marktplatz in Emmelshausen in den vergangenen Sommermonaten alle zwei Wochen zu einem abendlichen Treffpunkt geworden. Am Donnerstag, 17. September, steht das Saisonfinale der Veranstaltungsreihe an. Wir haben mit Organisator Dieter Eidens-Holl darüber gesprochen, was die Gäste am letzten Termin erwartet und wie das diesjährige Konzept des „größten Freiluft-Wohnzimmers von Emmelshausen“ angenommen ...







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