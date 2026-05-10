Kosten von 6,5 Millionen Euro und eine Bauzeit von zweieinhalb Jahren: Emmelshausen hat ein neues Feuerwehrgerätehaus. Jetzt wurde das Gebäude offiziell übergeben.
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Die Freiwillige Feuerwehr Emmelshausen hat ihr neues Feuerwehrgerätehaus eingeweiht. Die offizielle Schlüsselübergabe und die Einsegnung fanden an diesem Samstag, 9. Mai, statt. Der Neubau am Ortsausgang von Emmelshausen in Richtung Halsenbach war erforderlich, da das alte Feuerwehrhaus in der Nähe des Marktplatzes nicht mehr den heutigen Standards entsprach und sanierungsbedürftig war.