Projekt für 6,5 Millionen Euro
Emmelshausen weiht neues Feuerwehrgerätehaus ein
Freuen sich, dass das neue Feuerwehrgerätehaus fertig ist: Wehrführer der Feuerwehr Emmelshausen Daniel Dötsch (links) und VG-Bü
Freuen sich, dass das neue Feuerwehrgerätehaus fertig ist: Wehrführer der Feuerwehr Emmelshausen Daniel Dötsch (links) und VG-Bürgermeister Peter Unkel.
Jennifer Merkt

Kosten von 6,5 Millionen Euro und eine Bauzeit von zweieinhalb Jahren: Emmelshausen hat ein neues Feuerwehrgerätehaus. Jetzt wurde das Gebäude offiziell übergeben.

Lesezeit 1 Minute
Die Freiwillige Feuerwehr Emmelshausen hat ihr neues Feuerwehrgerätehaus eingeweiht. Die offizielle Schlüsselübergabe und die Einsegnung fanden an diesem Samstag, 9. Mai, statt. Der Neubau am Ortsausgang von Emmelshausen in Richtung Halsenbach war erforderlich, da das alte Feuerwehrhaus in der Nähe des Marktplatzes nicht mehr den heutigen Standards entsprach und sanierungsbedürftig war.

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