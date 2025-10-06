Windkraft im Vorderhunsrück Emmelshausen: Waldkita sieht Windrad kritisch 06.10.2025, 15:00 Uhr

i Die Kinder im Waldkindergarten Emmelshausen verbringen die meiste Zeit des Tages im Freien und in der Natur. Ein Windrad in unmittelbarer Nähe der Einrichtung sehen der Förderverein, die Leitung und Eltern daher kritisch. Charlotte Krämer-Schick

17 mögliche Standorte von Windkraftanlagen wurden in der jüngsten Sitzung des Rats der Verbandsgemeinde Hunsrück-Mittelrhein vorgestellt. Eine mögliche Anlage wäre nur rund 180 Meter vom Waldkindergarten Emmelshausen entfernt. Das sorgt für Kritik.

Dass die Verbandsgemeinde (VG) Hunsrück-Mittelrhein weitere 17 Windkraftstandorte ausweisen könnte, sorgte insbesondere im Waldkindergarten Emmelshausen für Unmut. Denn eines der möglichen Windräder „Im Scheid“, das nun in die Vorentwurfsunterlagen aufgenommen wurde, liegt nur rund 180 Meter von der Einrichtung entfernt.







