17 mögliche Standorte von Windkraftanlagen wurden in der jüngsten Sitzung des Rats der Verbandsgemeinde Hunsrück-Mittelrhein vorgestellt. Eine mögliche Anlage wäre nur rund 180 Meter vom Waldkindergarten Emmelshausen entfernt. Das sorgt für Kritik.
Dass die Verbandsgemeinde (VG) Hunsrück-Mittelrhein weitere 17 Windkraftstandorte ausweisen könnte, sorgte insbesondere im Waldkindergarten Emmelshausen für Unmut. Denn eines der möglichen Windräder „Im Scheid“, das nun in die Vorentwurfsunterlagen aufgenommen wurde, liegt nur rund 180 Meter von der Einrichtung entfernt.