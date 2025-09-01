Spazieren, plaudern, shoppen: Der „Girls Walk and Talk“ geht in Emmelshausen in die dritte Runde. Dieses Mal steht er jedoch in Verbindung mit einer schon bekannten Aktion.

Einen gemeinsamen Spaziergang durch die Stadt machen, sich mit anderen Frauen austauschen und neue Leute kennenlernen. Das ist das Konzept des sogenannten „Girls Walk and Talk“. In Emmelshausen findet die Veranstaltung nun bereits zum dritten Mal statt – dieses Mal sogar verbunden mit der Aktion „Heimat Shoppen“.

Die Idee des Girls Walk and Talk stammt ursprünglich aus den USA, ist in den vergangenen Jahren aber auch in Deutschland angekommen – vorrangig jedoch in größeren Städten. „Um den Menschen auch mal die Geschäfte vorzustellen, die nicht an der Rhein-Mosel-Straße liegen, wollten wir das Konzept nach Emmelshausen holen“, betont Tanja Petry-Berg, Marketing Managerin des Verkehrs- und Gewerbevereins (VGV) Emmelshausen.

Erster Girls Walk and Talk fand im September 2024 statt

Das tat der Verein dann auch und startete im September 2024 mit dem ersten Girls Walk and Talk in Emmelshausen. Er fand unter dem Motto „Beauty und Kosmetik“ statt. Der zweite, im Juni dieses Jahres, stand ganz unter dem Motto „Bewegung, Begegnung und Wohlbefinden“. Da die Veranstaltung vom VGV organisiert wird, gibt es während des Spaziergangs immer Zwischenstopps in zum Thema passenden Läden in Emmelshausen.

Das dritte Event dieser Art verbindet der Verein nun mit der Aktion Heimat Shoppen. Die jährlich von der Industrie- und Handelskammer (IHK) organisierte Kampagne soll den lokalen Handel fördern und die Bedeutung des Einkaufens in der eigenen Gemeinde betonen. „Emmelshausen macht jedes Jahr bei der Aktion Heimat Shoppen mit. Da die Nachfrage aber ausbaufähig ist, wollten wir die Aktion in Verbindung mit dem Girls Walk and Talk etwas ankurbeln“, sagt Petry-Berg.

„Die Frauen freuen sich immer besonders auf die Goodie-Bags.“

Tanja Petry-Berg vom Verkehrs- und Gewerbeverein Emmelshausen

Der Walk startet am Samstag, 13. September, um 10 Uhr, am Agrarhistorischen Museum in Emmelshausen. Jede teilnehmende Frau bekommt zunächst eine kleine Überraschungstüte, gefüllt mit Produkten von den an der Aktion beteiligten Läden. Dann startet der Spaziergang. Auf ihrem Weg durch Emmelshausen besucht die Gruppe die am Girls Walk beteiligten Geschäfte, darunter Augenoptik Uhren Schmuck Boos und Parfümerie Kilb. Zum Abschluss geht es zum Friseursalon Hair & Relax, der an diesem Tag gleichzeitig sein 20-jähriges Jubiläum feiert. Auch Kooperationspartnerin Stefanie Boos („mamagie“) ist wieder mit dabei. „Das freut uns besonders, da sie die Veranstaltung, mit ihren Impulsen rund ums Thema Frau-Sein und was das alles mit sich bringt, bereichert“, sagt Stella Boos, die Vorsitzende des Verkehrs- und Gewerbevereins.

Da die ersten beiden Girls Walks bereits ein großer Erfolg waren, freuen sich Petry-Berg und Boos schon auf den dritten der Reihe. Frauen von Jung bis Alt kämen zusammen. Mit dabei seien Mütter, Töchter, Omas und Freundinnen. „Die Frauen freuen sich immer besonders auf die Goodie-Bags“, sagt die Marketing Managerin. Dass auch die Geschäfte daran teilnehmen und an diesem Tag verschiedene Aktionen anbieten oder Einblicke in ihren Laden geben, sieht Boos als „Win-Win-Situation“ für alle Beteiligten an. „Es ist ein zwangloses Treffen, bei dem man sich austauscht und teilweise auch neue Leute kennenlernt“, betont Petry-Berg.

Girls Walk and Talk hat bereits Stammkundschaft

Der Girls Walk and Talk auch schon eine gewisse Zahl an Stammkundinnen. Für Emmelshausen sei die Veranstaltung ein Alleinstellungsmerkmal, findet Boos. „Da es diese Aktion in der näheren Umgebung nirgendwo gibt, kommen Frauen zum Beispiel gezielt aus Boppard zu uns. Das ist schon toll“, betont sie.

Insgesamt können 20 Frauen an der Veranstaltung teilnehmen. Da die Nachfrage sehr hoch ist, ist der dritte Girls Walk and Talk schon fast voll belegt. Interessierte können sich aber noch unter info@vgv-emmelshausen.de﻿ beim Verkehrs- und Gewerbeverein Emmelshausen anmelden.

Aktion Heimat Shoppen in Emmelshausen

Die Aktion „Heimat Shoppen“ bietet spezielle Angebote, Gewinnspiele und Aktionen, die den Kunden die Vielfalt und den Nutzen des Einkaufens vor Ort näherbringen sollen. Damit sollen der lokale Einzelhandel, die Gastronomie sowie Dienstleistungen in den Innenstädten und Gemeinden unterstützt werden. Sie wird von der Industrie- und Handelskammer (IHK) organisiert.

In Emmelshausen steht die Aktion Heimat Shoppen in diesem Jahr unter dem Motto „Kleine Orte, große Schätze“. „Zu diesem Thema soll sich jeder teilnehmende Laden in Emmelshausen eine Dekoration für das eigene Schaufenster überlegen“, verrät Tanja Petry-Berg.