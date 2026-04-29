1 Jahr Förderung für Praxen
Emmelshausen unterstützt Ärzte bei Praxisgründung
Das Team der Kinderarztpraxis Emmelshausen besteht aus den Kinderärztinnen Kathrin Lauer (hinten Mitte), Amrei Hofmann (vorne re
Das Team der Kinderarztpraxis Emmelshausen besteht aus den Kinderärztinnen Kathrin Lauer (hinten Mitte), Amrei Hofmann (vorne rechts) und vier Medizinischen Fachangestellten. Von links nach rechts: Claudia Hoff, Michelle Röhrig, Daniela Beitz (nicht auf dem Foto: Jennifer Peitsch).
Lara Kempf

Seit einem Jahr sagt die Stadt Emmelshausen dem Ärztemangel den Kampf an: Bis zu 20.000 Euro können Mediziner für ihre Niederlassung erhalten. Ein Orthopäde und eine Kinderarztpraxis profitierten. Was sie mit dem Geld vorhaben.

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Seit einem Jahr setzt die Stadt Emmelshausen auf ein eigenes Förderprogramm, um Ärzte für die Region zu gewinnen. Die Ende 2024 im Stadtrat beschlossene „Richtlinie zur Förderung der Ansiedlung von Ärzten“ soll ein Baustein zur langfristigen Sicherung der ärztlichen Versorgung in der Stadt sein.

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