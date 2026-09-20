Dass der geplante Alltagsradweg zwischen Emmelshausen und Kastellaun erst einmal nicht umgesetzt werden soll, stößt nicht überall auf Verständnis. Auch die Tourist-Information der Verbandsgemeinde Hunsrück-Mittelrhein kritisiert diesen Schritt.
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Der geplante Schnellradweg zwischen Emmelshausen und Kastellaun galt im Radverkehrskonzept des Kreises bislang als wichtigste Maßnahme. Auf Antrag der FDP-Kreistagsfraktion wurde dieser nun jedoch zurückgestellt. Das sorgte für Kritik, unter anderem bei den beiden Verbandsgemeindebürgermeistern Peter Unkel und Christian Keimer.