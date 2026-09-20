Kritik an Zurückstellung Emmelshausen: Touristiker setzen sich für Radweg ein Lara Kempf 20.09.2026, 12:00 Uhr

i Dass es neben dem Schinderhannesradweg (hier im Bild zu sehen) auch einen Alltagsradweg zwischen Emmelshausen und Kastellaun geben soll, wäre aus Sicht der Tourist-Information Hunsrück-Mittelrhein eine Bereicherung. Die Zurückstellung der Verbindung sorgt bei den Touristikern für Unverständnis. Robert Neuber

Dass der geplante Alltagsradweg zwischen Emmelshausen und Kastellaun erst einmal nicht umgesetzt werden soll, stößt nicht überall auf Verständnis. Auch die Tourist-Information der Verbandsgemeinde Hunsrück-Mittelrhein kritisiert diesen Schritt.

Der geplante Schnellradweg zwischen Emmelshausen und Kastellaun galt im Radverkehrskonzept des Kreises bislang als wichtigste Maßnahme. Auf Antrag der FDP-Kreistagsfraktion wurde dieser nun jedoch zurückgestellt. Das sorgte für Kritik, unter anderem bei den beiden Verbandsgemeindebürgermeistern Peter Unkel und Christian Keimer.







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