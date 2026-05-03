Für Belebung des Stadtparks Emmelshausen: Neues Funktionsgebäude noch umstritten Lara Kempf 03.05.2026, 12:00 Uhr

i Wenn das neue Funktionsgebäude kommen sollte, könnte hier, parallel zur Rhein-Mosel-Straße, ein möglicher Standort sein. Philipp Lauer

Die Eisdiele und der Biergarten im Park in Emmelshausen sind in die Jahre gekommen. Damit der Stadtpark auch zukünftig attraktiv bleibt, könnte ein neues Funktionsgebäude entstehen, das beides vereint. Doch das stößt nicht überall auf Zustimmung.

Die Umgestaltung des Stadtparks in Emmelshausen ist – genau wie die neue Nutzung des alten Feuerwehrhauses – Teil des „I ntegrierten städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (ISEK) „Neue Mitte“. Ihre Vorstellung davon, wie sich der Park in Zukunft weiterentwickeln soll, konnten Bürger ebenfalls in dem Anfang Januar veranstalteten Planungsworkshop äußern.







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