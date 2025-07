Wie kann der vorhandene Parkraum in der Stadt Emmelshausen wirtschaftlich betrieben und verwaltet werden? Dieser Frage geht derzeit der Stadtrat nach. Der eigens hierfür gegründete Arbeitskreis mit der sperrigen Bezeichnung „Künftige Parkraumbewirtschaftung in Emmelshausen“ – bestehend aus Alfred Muders, Thomas Franz, Jakob Geuer und Ute Klinkner-Ludwiczak – hat in der jüngsten Ratssitzung versucht, erste Antworten darauf zu geben.

Geplant sind drei Parkzonen: kostenfreie sogenannte 24/7-Parkplätze für Personenkraftwagen (Pkw), also nicht für Lkw. Anhänger und Wohnmobile, Kurzzeitparkplätze (geregelt mit Parkscheibe) sowie kostenpflichtige Parkplätze, die stunden-, tage- oder monatsweise beziehungsweise mit einem Jahresticket genutzt werden können. Allgemeines Ziel ist es, im Randbereich kostenlose Pkw-Parkplätze zur Verfügung zu stellen, die momentan nicht so gut genutzt werden, in der Rhein-Mosel-Straße und in angrenzenden Straßen Kurzzeitparkplätze für Kunden der angrenzenden Unternehmen für ein bis zwei Stunden (Nutzung mit Parkscheibe) zu schaffen und darüber hinaus in zentralen Bereichen kostenpflichtige Parkplätze für längeres Parken einzurichten. Gedacht ist hier an Dauerparker (Anwohner), Angestellte umliegender Firmen und Behörden sowie alle weiteren Nutzer, die hierfür Bedarf haben.

160 bis 170 kostenpflichtige Stellplätze sollen ausgewiesen werden

Insgesamt sollen laut ersten Überlegungen circa 190 kostenlose Stellflächen entstehen – und zwar am Ortsausgang aus Richtung Autobahn rechts und links am Straßenrand (7), auf dem neuen Parkplatz Bopparder Straße (7), an der Straße „Trift“ (30), an der Kirchstraße neben Dobritz (18), wobei hier Parkbuchten eingezeichnet werden müssten, hinter dem ZaP (40), im Hummelweg (20), „An der Galgenhöhe“ 2 (12) und am Schwimmbad (60). Dort allerdings müsse für Busse mit Schülern, die zum Schwimmen kommen, eine bessere Lösung gefunden werden.

Kurzfristiges kostenloses Parken (gedacht ist an ein bis zwei Stunden) soll möglich sein an der gesamten Rhein-Mosel-Straße, an der Kirchstraße vor der Kirche, der Ringstraße vor dem Pfarrheim, oberhalb von Schneeberger, vor dem ZaP und eventuell oberhalb des neuen Marktplatzes. Kostenpflichtige Parkplätze – vorgesehen sind derzeit etwa 160 bis 170 Stück – könnten eingerichtet werden oberhalb der Verbandsgemeindeverwaltung (58), vor Olympia, dem Café Barth und entlang des Ärztehauses (insgesamt 75), an der Waldstraße (20), auf dem Bahnhofsvorplatz (8), am Bahnhof rechts (5) und eventuell oberhalb des neuen Marktplatzes (13). Wie bei Letzterem verfahren werden soll, ist noch unklar.

Parkplatz am Automaten oder per App buchen

Der Arbeitskreis hat auch schon einen Vorschlag zum Management der kostenpflichtigen Parkplätze unterbreitet: Die Buchung kann von den Autofahrern am Automaten mit Eingabe des Kennzeichens erfolgen, bezahlt wird kontaktlos mit Geld- oder Kreditkarte, die PIN muss erst ab einem Betrag von 50 Euro eingegeben werden. Auch eine Buchung per App ist denkbar. Hierbei müssen Kontoverbindung und Kennzeichen hinterlegt werden. Eine Kontrolle erfolgt über Aufnahme des Kennzeichens mit einem Lesegerät und einem automatisierten Abgleich mit dem zentralen Rechner.

Unabdingbare Voraussetzungen sind laut dem Arbeitskreis eine gute Beschilderung und genügend Wegweiser zu den jeweiligen Parkplätzen, aber auch eine gute Beschilderung der Parkplätze selbst, eine laufende Kontrolle des ruhenden Verkehrs, eine Kontrolle der Parkscheiben sowie eine digitalisierte Kontrolle des ruhenden Verkehrs mit Handgeräten. Die Kontrolle obliegt dem Ordnungsamt der Verbandsgemeindeverwaltung. Ganz wichtig hierbei ist: Voraussichtlich ab dem 1. Januar 2026 sind Behörden verpflichtet, die Kontrolle und nachfolgenden Maßnahmen digital durchzuführen. Das händische „Knöllchen“-Schreiben ist dann nicht mehr erlaubt und Geschichte.

Jährliche Einnahmen von mindestens etwa 30.000 Euro möglich

Der Arbeitskreis beziffert die Kosten für acht erforderliche Parkautomaten mit knapp 60.000 Euro, jeder weitere Automat schlägt mit knapp 7000 Euro zu Buche. Ein entsprechendes Angebot einer Firma liegt bereits vor. Anlieferung, die komplette Installation und Inbetriebnahme auf bauseits erstelltem Fundament mit Testlauf und Einweisung sind im Preis inbegriffen. Ob ein Stromanschluss erforderlich ist, muss noch geklärt werden. Grundsätzlich haben alle Automaten ein Sonnenpanel und Akkus. Neben der Anschaffung der Automaten ist aber auch eine entsprechende IT-Lösung für die Verwaltung und Speicherung notwendig. Die geschätzten Kosten hierfür belaufen sich auf 20.000 Euro.

Auch über die Parkpreise hat sich der Arbeitskreis Gedanken gemacht. Die Stunde sollte 1 Euro kosten, ein Tagesticket 5 Euro und ein Monatsticket 30 Euro. Das Jahresticket wurde hierbei zunächst außer acht gelassen. Unter Berücksichtigung der Anschaffungs- sowie der laufenden Kosten (jährlich 4000 bis 7000 Euro) und einer Nutzungsdauer von 14 Jahren – so lange können die Automaten laut Afa-Tabelle des Finanzamtes abgeschrieben werden – könnte mit diesem Konzept ein Überschuss pro Jahr in Höhe von 27.000 bis 30.000 Euro erwirtschaftet werden. Zugrundegelegt sei hier allerdings nur eine kalkulatorisch relativ schwache Auslastung. Bei geschicktem Management könnten die Einnahmen leicht um 50 Prozent gesteigert werden.

Ziel ist auch: Park-Such-Verkehr speziell in der Rhein-Mosel-Straße eindämmen

Auch die Firma Vertec aus Koblenz – sie hatte für die Stadt Koblenz bereits ein Verkehrskonzept erstellt – hat ihre Ideen und Gedanken für eine mögliche Parkraumbewirtschaftung erläutert. Die Experten haben dafür fünf Ziele definiert: die Reduzierung des Park-Such-Verkehrs speziell in der Rhein-Mosel-Straße (RMS), die Verbesserung der Erreichbarkeit der Geschäfte durch Erhöhung der Stellplatzwechsel, die Verlagerung von Dauerparkern aus der RMS, aber auch die Schaffung von Abstell- und Parkmöglichkeiten für Fahrräder sowie die Verbesserung der Aufenthaltsqualität. „Die Fachleute gaben wertvolle Tipps und Anregungen, die nun in unsere Überlegungen einfließen werden“, sagte nach der Sitzung Stadtbürgermeister Volker Bernd. „Wir müssen das Ganze nun in Ruhe überdenken“, sagte Bernd. Es sei keineswegs damit zu rechnen, dass ein solches Parkraumbewirtschaftungskonzept schon nach den Sommerferien auf den Weg gebracht werden kann. Er rechnet frühestens Anfang 2026 mit einem Start. Der Stadtbürgermeister begründet: „Wir müssen da mit Bedacht rangehen. Schließlich ist das Neuland für uns.“