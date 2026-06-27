Wirtschaft stärken
Emmelshausen lädt zu Heimat Shoppen und Girls Walk
Symbolbild: Dass Menschen in Läden vor Ort einkaufen, wird immer seltener. Mit der Aktion Heimat Shoppen will die Stadt Emmelsha
Symbolbild: Dass Menschen in Läden vor Ort einkaufen, wird immer seltener. Mit der Aktion Heimat Shoppen will die Stadt Emmelshausen das lokale Gewerbe wieder in den Fokus rücken.
Bernd Weißbrod/dpa. picture alliance/dpa

Um die lokale Wirtschaft zu stärken, plant der Verkehrs- und Gewerbeverein (VGV) Emmelshausen auch 2026 wieder an der Aktion Heimat Shoppen teilzunehmen. Ergänzt wird die Veranstaltung auch dieses Mal wieder vom Girls Walk and Talk.

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Neben den städtischen Events wie dem Weinmarkt oder dem neuen Format „Strick&Spritz“ kommen auch die Aktionen des Verkehrs- und Gewerbevereins (VGV) Emmelshausen in diesem Jahr nicht zu kurz. Das jährliche Event „Aktion Heimat Shoppen“ stellt wieder einen der Höhepunkte da.

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