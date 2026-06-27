Wirtschaft stärken Emmelshausen lädt zu Heimat Shoppen und Girls Walk Lara Kempf 27.06.2026, 16:00 Uhr

i Symbolbild: Dass Menschen in Läden vor Ort einkaufen, wird immer seltener. Mit der Aktion Heimat Shoppen will die Stadt Emmelshausen das lokale Gewerbe wieder in den Fokus rücken. Bernd Weißbrod/dpa. picture alliance/dpa

Um die lokale Wirtschaft zu stärken, plant der Verkehrs- und Gewerbeverein (VGV) Emmelshausen auch 2026 wieder an der Aktion Heimat Shoppen teilzunehmen. Ergänzt wird die Veranstaltung auch dieses Mal wieder vom Girls Walk and Talk.

Neben den städtischen Events wie dem Weinmarkt oder dem neuen Format „Strick&Spritz“ kommen auch die Aktionen des Verkehrs- und Gewerbevereins (VGV) Emmelshausen in diesem Jahr nicht zu kurz. Das jährliche Event „Aktion Heimat Shoppen“ stellt wieder einen der Höhepunkte da.







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