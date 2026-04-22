Haushalt verabschiedet Emmelshausen investiert Millionen in Stadtentwicklung Lara Kempf 22.04.2026, 18:00 Uhr

i Das alte Feuerwehrhaus in Emmelshausen soll in ein Bürgerzentrum umgewandelt werden. Dafür will die Stadt in diesem Jahr einiges investieren. Lara Kempf

Ein Bürgerzentrum als neuer Treffpunkt und ein Radweg zwischen Emmelshausen und Halsenbach: Die Stadt Emmelshausen hat in diesem Jahr einiges vor. Das spiegelt sich auch in dem gerade verabschiedeten Haushalt wieder.

Emmelshausen steckt auch in diesem Jahr rund 5,4 Millionen Euro in die Weiterentwicklung der Stadt. Der Erwerb eines Grundstücks, die Umgestaltung des alten Feuerwehrhauses und der Bau eines Radwegs zwischen Emmelshausen und Halsenbach sind nur einige der geplanten Maßnahmen, die im diesjährigen Haushaltsplan veranschlagt sind.







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