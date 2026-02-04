Mehr als drei Jahre gab es in Emmelshausen keine Buchhandlung mehr. Mit dem „Emmelser Buchlädchen“ hat die Kleinstadt nun endlich wieder ein Büchergeschäft. Doch der Ort soll mehr sein als nur ein Verkaufsladen.
Lesezeit 2 Minuten
Ein eigener Buchladen – das war schon immer der Traum von Manuela Fregona aus Emmelshausen. Mit dem „Emmelser Buchlädchen“ hat sie sich diesen Traum nun erfüllt, zusammen mit ihrer Tochter Kim. Seit der Schließung des Fachgeschäfts Josef Wagner Büro und Buch Ende 2022 gibt es damit nach drei Jahren endlich wieder eine Buchhandlung in der Kleinstadt.