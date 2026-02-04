Regionalen Handel stärken Emmelshausen hat wieder einen Buchladen Lara Kempf 04.02.2026, 15:00 Uhr

i Die neue Buchhandlung in Emmelshausen soll ein Ort der Begegnung werden. Kunden sollen zudem die Liebe zum Lesen wiederentdecken. Lara Kempf

Mehr als drei Jahre gab es in Emmelshausen keine Buchhandlung mehr. Mit dem „Emmelser Buchlädchen“ hat die Kleinstadt nun endlich wieder ein Büchergeschäft. Doch der Ort soll mehr sein als nur ein Verkaufsladen.

Ein eigener Buchladen – das war schon immer der Traum von Manuela Fregona aus Emmelshausen. Mit dem „Emmelser Buchlädchen“ hat sie sich diesen Traum nun erfüllt, zusammen mit ihrer Tochter Kim. Seit der Schließung des Fachgeschäfts Josef Wagner Büro und Buch Ende 2022 gibt es damit nach drei Jahren endlich wieder eine Buchhandlung in der Kleinstadt.







