Neuer Treffpunkt geplant Emmelshausen: Feuerwehrhaus soll Bürgerzentrum werden Lara Kempf 24.04.2026, 15:00 Uhr

i Aus dem ehemaligen Gemeindehaus (gelbes Gebäude links) und dem alten Feuerwehrhaus (rechts) soll in Emmelshausen ein zentral am Marktplatz gelegenes Bürgerzentrum entstehen. Lara Kempf

Wenn die Feuerwehr Emmelshausen bald in ihr neues Gebäude umzieht, steht das alte Haus am Marktplatz leer. Doch das soll sich schnell ändern: Die Stadt plant bereits eine neue Nutzung und hat konkrete Ideen für die Zukunft des Gebäudes.

Anfang Mai ist es soweit: Das neue Feuerwehrgerätehaus in Emmelshausen wird eröffnet. Doch was bedeutet das nun für das alte Gebäude unmittelbar am Marktplatz? Auch dafür hat die Stadt – zusammen mit den Bürgern – bereits einen Plan erarbeitet.Die Umgestaltung des ehemaligen Feuerwehrhauses ist Teil des Integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (ISEK) „Neue Mitte“.







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