Wenn die Feuerwehr Emmelshausen bald in ihr neues Gebäude umzieht, steht das alte Haus am Marktplatz leer. Doch das soll sich schnell ändern: Die Stadt plant bereits eine neue Nutzung und hat konkrete Ideen für die Zukunft des Gebäudes.
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Anfang Mai ist es soweit: Das neue Feuerwehrgerätehaus in Emmelshausen wird eröffnet. Doch was bedeutet das nun für das alte Gebäude unmittelbar am Marktplatz? Auch dafür hat die Stadt – zusammen mit den Bürgern – bereits einen Plan erarbeitet.Die Umgestaltung des ehemaligen Feuerwehrhauses ist Teil des Integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (ISEK) „Neue Mitte“.