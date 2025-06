Weck, Wurst und Wein gibt es am Samstag beim ersten Marktfrühstück auf dem neuen Marktplatz in Emmelshausen. Der Verkehrs- und Gewerbeverein feiert 75-jähriges Bestehen. Das Programm ist vielfältig zur Premiere auf dem neu gestalteten Platz.

Mit einem Marktfrühstück als erste Veranstaltung auf dem umgestalteten Marktplatz feiert der Verkehrs- und Gewerbeverein (VGV) Emmelshausen sein 75-jähriges Bestehen. Das vielfältige Programm für die ganze Familie am Samstag, 14. Juni, beginnt ab 10 Uhr und soll bis 16 Uhr gehen. Marketing-Managerin Tanja Petry-Berg vom VGV berichtet, was die Besucher erwartet.

Zu einem Marktfrühstück mit regionalem Genuss laden ab 10.30 Uhr regionale Anbieter ein, es sich mit Weck, Wurst und Wein und vielen weiteren Leckereien gut gehen zu lassen und die Atmosphäre auf dem neu gestalteten Marktplatz kennenzulernen. Mit Ständen vertreten sind die Bäckerei und Konditorei Krechel, die Metzgerei Carbach mit einem Imbisswagen, ein Kaffeewagen, Imker Michael Kneip und Winzer August Perll. Der Musikverein Emmelshausen bietet weitere erfrischende Getränke an. Straßenmusiker Joshi wird für Unterhaltung mit Livemusik sorgen.

Vorschulkinder als Obsthändler für den guten Zweck

„Ein echtes Highlight wird der Kinder-Markt“, sagt Tanja Petry-Berg. Vorschulkinder der örtlichen Kitas üben sich als kleine Händler und verkaufen Obst und Gemüse, das der Bioladen Phoenix und Rewe XL sponsern. „Die Einnahmen kommen direkt den Kindergärten zugute, so trifft spielerisches Lernen soziales Engagement.“ Für die Kleinen wird zudem ein Kinderschminken angeboten. Die Pfadfinder sind mit Aktionen vertreten sowie das Deutsche Rote Kreuz. Die Stadtbücherei bietet eine gemütliche Leselounge an, bei der sich Kinder auch gleich zum Lesesommer anmelden können.

„Viele Emmelshausener Geschäfte feiern mit liebevoll dekorierten Schaufenstern und kleinen Aktionen mit. Die meisten Geschäfte haben dabei wie gewohnt geöffnet“, berichtet Tanja Petry-Berg. Bis 16 Uhr öffnen an diesem Tag Anja Drexel Mode, Parfümerie Kilb und Augenoptik, Uhren und Schmuck Boos.

Vor gut einem Jahr haben die Arbeiten zur Umgestaltung des Marktplatzes nach vielen Jahren Vorlaufzeit begonnen. Der Platz soll ein neuer Mittelpunkt mit Aufenthaltsqualität und vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten werden. Eine offizielle Einweihung des geförderten Projekts soll noch folgen.

Blick in die Stadtchronik zur Geschichte des VGV

Die Stadtchronik hält Informationen zur Geschichte des Verkehrs- und Gewerbevereins bereit. Demnach kamen am 12. April 1950 18 Bürger zur Gründung des Verkehrs-und Verschönerungsvereins zusammen. Der erste Vorstand bestand aus Hans Bündgen, Albert Rössler, Josef Wagner und Wilhelm Pulch. Die Herren erarbeiteten die Leitgedanken „Förderung des kulturellen Lebens in der Gemeinde, Verschönerung des Ortsbildes, Werbung für den Fremdenverkehr, Ausbau der Wanderwege und Schaffung von Erholungsmöglichkeiten für Gäste“.

„Erste sichtbare Zeichen für die Tatkraft des neugegründeten Vereins waren 32 Ruhebänke, die von Oberförster Saleck und seinen freiwilligen Helfern gebaut und an den schönsten Stellen rund um Emmelshausen aufgestellt wurden“, berichtet die Chronik. Im November benannte sich der Verein in „Bürger- und Gewerbeverein“ um und wählte Johann Carl zum Vorsitzenden. „Der Verein trug in den folgenden Jahren wesentlich dazu bei, dass Emmelshausen zum Einkaufszentrum im Vorderhunsrück heranwuchs“, ist in der Chronik zu erfahren.

i Die Straßenfeste in Emmelshausen gehen auf eine Initiative des damaligen Vorsitzenden des Werbeausschuss Hans Kilb zurück. Das Foto aus dem Archiv der Familie Kilb zeigt die Mitarbeiter vor dem Geschäft beim ersten Straßenfest im Jahr 1984 - das Motto: Frankreich. Archiv Familie Hans Kilb

1960 übernahm Josef Kneip den Vorsitz, 1962 änderte man den Namen wieder zu Verkehrs- und Verschönerungsverein. 1965 und 66, so berichtet es die Chronik, widmete sich der Verein dem Areal um das Heilbrünnchen. Ab 1971 verstärkte Hermann Heidenstecker als Vorsitzender die Fremdenverkehrswerbung. „Mehrere Geschäftsleute gründeten einen Werbeausschuss im Verkehrs- und Verschönerungsverein. Zu seinen ersten Aktivitäten gehörten der Christkindelmarkt und die Wanderung „Rund um Emmelshausen“, berichtet die Chronik von den Anfängen des Markts, der bis heute stattfindet. 1984 organisierte der Werbeausschuss unter seinem Vorsitzenden Hans Kilb erstmals ein Straßenfest. Anlässlich des Jubiläums zum 25-Jährigen etablierte der Verein mit Vorsitzendem Joseph Müller den Trimmpfad. Zum 30-jährigen Vereinsbestehen wurde der Park eröffnet.