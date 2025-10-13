Straßenfest und mehr Emmelshausen bewegt – und das bei bester Laune Marc Schenten 13.10.2025, 16:00 Uhr

i Power pur: Die Fitnesscrew von Olympia Sports & Fitness Clubs brachte den Asphalt bei der Veranstaltung "Emmelshausen bewegt" zum Beben. Marc Schenten. marc.schenten

Wenn in Emmelshausen Handel, Vereine und Bürger an einem Strang ziehen, kann einiges auf die Beine gestellt werden. Das zeigt auch „Emmelshausen bewegt“. Mehr als nur verkaufsoffener Sonntag. Mehr als nur Straßenfest.

Emmelshausen hat sich am Sonntag einmal mehr von seiner lebendigsten Seite gezeigt. Unter dem Motto „Emmelshausen bewegt“ feierte die Stadt ein buntes Fest, das seinem Namen alle Ehre machte. Zwischen Musik, Mitmachaktionen, Kulinarik und Einkaufsvergnügen verwandelte sich die Rhein-Mosel-Straße in eine einzige große Bühne – für Vereine, Händler, Musiker und viele gut gelaunte Besucher.







