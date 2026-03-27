Nachdem der Großteil der Kommunen in der VG Hunsrück-Mittelrhein bereits für die Ausweisung von weiteren Flächen für Windräder gestimmt hatte, war Emmelshausen bis jetzt noch eher zurückhaltend. Nun hat die Stadt aber eine Entscheidung getroffen.
Lesezeit 3 Minuten
Erst vor wenigen Wochen hat die Verbandsgemeinde Hunsrück-Mittelrhein beschlossen, die im Rahmen des „Wind-an-Land-Gesetzes“ auszuweisenden Potenzialflächen für mögliche weitere Windkraftanlagen in einen Teilplan A und B aufzuteilen. Da es bei den Flächen in Emmelshausen – unter anderem wegen der Nähe zur Waldkita – noch einige Bedenken gab, hatte die Stadt die Ausweisung bis jetzt noch nicht auf den Weg gebracht.