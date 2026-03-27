Trotz Nähe zur Waldkita Emmelshausen beschließt Ausweisung von Windkraftflächen Lara Kempf 27.03.2026, 16:00 Uhr

i Auch der Stadtrat Emmelshausen hat nun beschlossen, weitere Flächen für Windenergieanlagen auszuweisen. Altitude Drone/dpa. altitudedrone - stock.adobe.com

Nachdem der Großteil der Kommunen in der VG Hunsrück-Mittelrhein bereits für die Ausweisung von weiteren Flächen für Windräder gestimmt hatte, war Emmelshausen bis jetzt noch eher zurückhaltend. Nun hat die Stadt aber eine Entscheidung getroffen.

Erst vor wenigen Wochen hat die Verbandsgemeinde Hunsrück-Mittelrhein beschlossen, die im Rahmen des „Wind-an-Land-Gesetzes“ auszuweisenden Potenzialflächen für mögliche weitere Windkraftanlagen in einen Teilplan A und B aufzuteilen. Da es bei den Flächen in Emmelshausen – unter anderem wegen der Nähe zur Waldkita – noch einige Bedenken gab, hatte die Stadt die Ausweisung bis jetzt noch nicht auf den Weg gebracht.







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