Elternbeirat schreibt dem Ministerpräsidenten

Boppard. Die Lehrer, Eltern und Schüler der Bischöflichen Realschule Marienberg Boppard haben sich wegen der angekündigten Schließung der Schule zum Schuljahr 2030 bereits in Schreiben und einer Petition an den Schulträger, das Bistum Trier, gewandt. Nun hat der Schulelternbeirat, namentlich Laura de Jonge und Anke Arend, auch in einem offenen Brief Kontakt mit Ministerpräsident Alexander Schweitzer aufgenommen.