Einrichtung macht 2028 zu
Eltern fordern klaren Plan nach Kita-Aus in Kastellaun
Dass die Stadt-Kita Kastellaun nach September 2028 ihren Betrieb einstellt, stimmt die Mitglieder des Elternausschusses nicht vo
Dass die Stadt-Kita Kastellaun nach September 2028 ihren Betrieb einstellt, stimmt die Mitglieder des Elternausschusses nicht vollständig zufrieden. Sie hätten den Familien noch ein Jahr mehr gewünscht. Im Bild (von links): Julia Diemer, Claudia Weber, Lisa Schnorr.
Annalena Bischoff

Die Stadt-Kita Kastellaun bleibt noch bis Herbst 2028 geöffnet – diese Entscheidung steht fest. Für die Eltern ist damit jedoch längst nicht alles geklärt. Im Gespräch verraten sie, welche Fragen noch offen sind.

Lesezeit 4 Minuten
Vertraute Gesichter zurücklassen, neue Freunde finden und sich noch einmal an einen völlig neuen Alltag gewöhnen: Dieser Situation müssen sich einige Familien der Stadt-Kita Kastellaun künftig stellen. Zwar dürfen die Kinder länger in ihrer vertrauten Einrichtung bleiben als zunächst befürchtet.
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