Die Stadt-Kita Kastellaun bleibt noch bis Herbst 2028 geöffnet – diese Entscheidung steht fest. Für die Eltern ist damit jedoch längst nicht alles geklärt. Im Gespräch verraten sie, welche Fragen noch offen sind.
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Vertraute Gesichter zurücklassen, neue Freunde finden und sich noch einmal an einen völlig neuen Alltag gewöhnen: Dieser Situation müssen sich einige Familien der Stadt-Kita Kastellaun künftig stellen. Zwar dürfen die Kinder länger in ihrer vertrauten Einrichtung bleiben als zunächst befürchtet.