Einrichtung macht 2028 zu Eltern fordern klaren Plan nach Kita-Aus in Kastellaun Annalena Bischoff 10.11.2026, 16:00 Uhr

i Dass die Stadt-Kita Kastellaun nach September 2028 ihren Betrieb einstellt, stimmt die Mitglieder des Elternausschusses nicht vollständig zufrieden. Sie hätten den Familien noch ein Jahr mehr gewünscht. Im Bild (von links): Julia Diemer, Claudia Weber, Lisa Schnorr. Annalena Bischoff

Die Stadt-Kita Kastellaun bleibt noch bis Herbst 2028 geöffnet – diese Entscheidung steht fest. Für die Eltern ist damit jedoch längst nicht alles geklärt. Im Gespräch verraten sie, welche Fragen noch offen sind.

Vertraute Gesichter zurücklassen, neue Freunde finden und sich noch einmal an einen völlig neuen Alltag gewöhnen: Dieser Situation müssen sich einige Familien der Stadt-Kita Kastellaun künftig stellen. Zwar dürfen die Kinder länger in ihrer vertrauten Einrichtung bleiben als zunächst befürchtet.







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