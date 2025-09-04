Der Streit um die Schulplätze an der IGS Emmelshausen landete vor Gericht. Vier Eltern aus dem Kreis Mayen-Koblenz klagten gegen das Land Rheinland-Pfalz. Am Mittwoch beschäftigte sich das Verwaltungsgericht mit der Angelegenheit.

Vier Eltern aus dem Kreis Mayen-Koblenz haben gegen das Land geklagt, weil die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion ADD ihnen die zunächst zugesagten Schulplätze für ihre Kinder an der IGS Emmelshausen wieder abgesagt hatte. Den Rechtsweg zu gehen, hat sich für die Familien gelohnt. Ihre Kinder haben wegen der aufschiebenden Wirkung ihres Widerspruchs einen Platz an der IGS bekommen und gehen seit Beginn des Schuljahres in Emmelshausen zur Schule. Nach der mündlichen Verhandlung am Verwaltungsgericht Koblenz haben sie diesen Schulplatz nun sicher.

Die Kläger und die Beklagte, das Land Rheinland-Pfalz, vertreten durch mehrere Mitarbeiter der ADD, haben am Mittwoch einen Vergleich geschlossen. Darin sagt das Land den Klägern zu, dass die vier Kinder ab dem Schuljahr 2025/26 an der IGS Emmelshausen beschult werden können. Zuvor hatten der vorsitzende Richter der vierten Kammer, Georg Theobald, Richter am Verwaltungsgericht Tim Wiemers und Richterin Annemarie Lewentz sowie die ehrenamtlichen Schöffen ein ausführliches Rechtsgespräch mit den Streitparteien geführt.

Richter Theobald gab dazu einige Hinweise zu Protokoll. Demnach waren die ursprünglichen Zusagen aus dem Februar rechtswidrig. Die in Paragraf 13 der übergreifenden Schulordnung geregelte Privilegierung der Schüler aus dem Landkreis, der die Schulträgerschaft übernimmt, sei nicht ausreichend berücksichtigt worden. „Allerdings hat die Kammer massive Bedenken, dass die angefochtenen Rücknahmebescheide (die Absage der Schulplätze für die Kinder aus dem Kreis Mayen-Koblenz, Anmerkung) auf einer tragfähigen Tatsachengrundlage beruhen“, sagte Theobald. Dies sei für eine ordnungsgemäße Ermessensentscheidung jedoch nötig.

Insbesondere die Überlegung, wie viele Kinder aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis sich gegen ihre Ablehnung per Widerspruch gewehrt haben, hätte mehr berücksichtigt werden müssen, verwies Theobald auf Rechtsprechung in anderen Bundesländern. Denn zu dem Zeitpunkt des Eingreifens der ADD hatten die zehn Kinder aus dem Kreis Mayen-Koblenz ihren Schulplatz noch und es lagen lediglich drei Widersprüche von Eltern aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis vor. Diese drei Schüler aufzunehmen, wäre für die Schule wohl nicht unzumutbar gewesen.

Bisherige Rechtsprechung in ähnlichen Konstellationen weise sehr eindeutig darauf hin, dass sogar eine Erhöhung der Klassenmesszahl erfolgen solle, solange die Funktionalität der Schule gegeben ist. Hier hätte auch die Schulleitung ein starkes Mitspracherecht. Besonders wenn jemandem Recht genommen werde, sei vorrangig zu prüfen, ob das nicht intern anders zu regeln ist, so Theobald. Ferner sei zu prüfen, ob die ADD überhaupt zuständig war, den Rücknahmebescheid auszusprechen.

Rechtsanwalt Christian Müller (Kunz Rechtsanwälte Koblenz) äußerte sich nach dem Termin für seine Mandanten. „Das Schuljahr hat bereits begonnen, die Einführungswochen sind gelaufen. Jetzt den Kindern zu sagen, dass sie eine andere Schule besuchen müssen, wäre unverhältnismäßig gewesen.“

Den Eltern merkte man ihre Erleichterung deutlich an. Sehr glücklich sei man darüber, dass ihre Kinder den Platz an der IGS nun sicher haben. Die Schule habe ihre Kinder direkt herzlich aufgenommen und sie fühlen sich sehr gut angekommen dort, berichten sie im Gespräch. Getrübt werde die Freude davon, dass die sechs Kinder, deren Eltern sich nicht für eine Klage entschieden haben, ihren Platz an der IGS Emmelshausen nicht bekommen haben.

Zudem habe sich die Situation zwar für sie nun zum Guten entwickelt. Solange sich aber nichts grundsätzlich ändere, könnte es nächstes Jahr wieder zu der Situation kommen, dass Kinder aus Nörtershausen und Pfaffenheck (MYK) keinen Platz in der IGS Emmelshausen bekommen. Mit dem ÖPNV können sie in ihrem Landkreis nur eine Schule erreichen, verbunden mit einer langen Fahrtzeit, hatten die Eltern berichtet. Die Lage ihrer Wohnorte am Rand des Kreises MYK schränke sie in ihrer Schulwahl also stark ein.