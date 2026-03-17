Plötzlich im Rollstuhl Elfjährige aus Sohren kämpft gegen Rheuma Lara Kempf 17.03.2026, 10:00 Uhr

i Vor etwa einem Jahr hat die 11-jährige Marie Theurich aus Sohren die Diagnose Rheuma bekommen. Seitdem hat sie im Alltag mit vielen Hürden zu kämpfen. Lara Kempf

Eine einzige Diagnose kann ein ganzes Leben verändern. Das musste die 11-jährige Marie Theurich aus Sohren 2025 am eigenen Leib erfahren. Nach wochenlangen Schmerzen erhielt sie schließlich die Diagnose Rheuma. Seitdem ist nichts mehr wie vorher.

Noch vor zwei Jahren war die Welt für die elfjährige Marie Theurich aus Sohren in Ordnung. Sie tanzte leidenschaftlich gerne in der Garde der Blau-Weißen Funken des KC Schinderhannes 2005 Sohren und war ein fröhliches junges Mädchen. Doch immer schlimmer werdende Schmerzen erschwerten ihr plötzlich das Leben von Tag zu Tag mehr.







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