Eine einzige Diagnose kann ein ganzes Leben verändern. Das musste die 11-jährige Marie Theurich aus Sohren 2025 am eigenen Leib erfahren. Nach wochenlangen Schmerzen erhielt sie schließlich die Diagnose Rheuma. Seitdem ist nichts mehr wie vorher.
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Noch vor zwei Jahren war die Welt für die elfjährige Marie Theurich aus Sohren in Ordnung. Sie tanzte leidenschaftlich gerne in der Garde der Blau-Weißen Funken des KC Schinderhannes 2005 Sohren und war ein fröhliches junges Mädchen. Doch immer schlimmer werdende Schmerzen erschwerten ihr plötzlich das Leben von Tag zu Tag mehr.