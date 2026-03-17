Plötzlich im Rollstuhl
Elfjährige aus Sohren kämpft gegen Rheuma
Vor etwa einem Jahr hat die 11-jährige Marie Theurich aus Sohren die Diagnose Rheuma bekommen. Seitdem hat sie im Alltag mit vie
Vor etwa einem Jahr hat die 11-jährige Marie Theurich aus Sohren die Diagnose Rheuma bekommen. Seitdem hat sie im Alltag mit vielen Hürden zu kämpfen.
Lara Kempf

Eine einzige Diagnose kann ein ganzes Leben verändern. Das musste die 11-jährige Marie Theurich aus Sohren 2025 am eigenen Leib erfahren. Nach wochenlangen Schmerzen erhielt sie schließlich die Diagnose Rheuma. Seitdem ist nichts mehr wie vorher.

Lesezeit 4 Minuten
Noch vor zwei Jahren war die Welt für die elfjährige Marie Theurich aus Sohren in Ordnung. Sie tanzte leidenschaftlich gerne in der Garde der Blau-Weißen Funken des KC Schinderhannes 2005 Sohren und war ein fröhliches junges Mädchen. Doch immer schlimmer werdende Schmerzen erschwerten ihr plötzlich das Leben von Tag zu Tag mehr.

Ressort und Schlagwörter

Rhein-Hunsrück-ZeitungGesundheit

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Rhein-Hunsrück-Kreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren