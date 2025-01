153. Geburtstag gefeiert „Eiserner Ritter“ blättert in alten Rezeptbüchern Werner Dupuis 23.01.2025, 15:00 Uhr

i Viele Gratulanten kamen zum Festmenü nach Boppard-Weiler anlässlich des 153. Geburtstags des Landgasthofs Eiserner Ritter. Die Musik kam vom Salonorchester Mladi aus Bonn. Dupuis Werner. Werner Dupuis

Anlässlich seines 153. Geburtstags hatte der „Eiserne Ritter“ zu kulinarischen Köstlichkeiten und feinem Mittelrhein-Wein eingeladen. Dafür blätterten die Köche in alten Rezeptbüchern und Blattsammlungen von sechs Generationen Gastronomie in Weiler.

Was serviert man seinen verwöhnten Gästen beim Festmahl anlässlich des 153. Geburtstags des Landgasthauses Eiserner Ritter in Boppard-Weiler? Diese Frage stellten sich Küchenchef René Klütsch und Senior-Chef Josef Mayer gemeinsam mit Miroslaw Woijciechowski, der seit rund 30 Jahren als Koch in dem in der gesamten Region hochgeschätzten Restaurant tätig ist.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen