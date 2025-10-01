Berühmte Dampflok im Fokus Eisenbahn-Romantik-Fahrt führt durchs Mittelrheintal Thomas Torkler 01.10.2025, 15:30 Uhr

i Die ölgefeuerte 01 1104 lief als Vorspannlok an der Spitze des aus historischen Waggons bestehenden Sonderzuges, die kohlebetriebene Zuglok 01 1075 machte mächtig Dampf. Thomas Torkler

Das war ein Spektakel, als die wohl berühmteste Dampflok Deutschlands durchs Mittelrheintal fuhr. Für Eisenbahnfans ein gefundenes Fressen, wie etwa bei der Durchfahrt in Hirzenach – im Schneckentempo.

100 Jahre alt wird in diesem Jahr Deutschlands wohl berühmteste Dampflok. Die Schnellzuglok der Baureihe 01 zieht immer noch Eisenbahnfans an, wenn ihre zwei Meter hohen Treibräder sich in Bewegung setzen. 01 1104 als Vorspann und 01 1075 als Zuglok, zwei der wenigen noch fahrtüchtigen Exemplare, zogen einen Sonderzug nach ihrem Start am Mittwochmorgen in Köln linksrheinisch durchs Welterbetal in Richtung Süddeutschland.







