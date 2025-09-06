In der Nacht zu Samstag, 6. September, wurde die Feuerwehr zu einem Brand in der Kirchberger Innenstadt alarmiert. Wenngleich das Feuer schnell unter Kontrolle war, forderte die enge Bebauung der historischen Altstadt die Einsatzkräfte.

Kurz nach Mitternacht in der Nacht zu Samstag, 6. September, wurde der Feuerwehr ein Gebäudebrand in der Innenstadt Kirchbergs gemeldet. Dabei handelte es sich um das beliebte Eiscafé Torino in der Hauptstraße, direkt am Marktplatz gelegen. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Erdgeschoss des historischen Fachwerkgebäudes sichtbar in Flammen, berichtet Einsatzleiter Oliver Socha, Wehrleiter der Verbandsgemeinde Kirchberg. „Das Feuer konnten wir relativ schnell löschen“, sagt er.

Doch die enge Bebauung der historischen Altstadt forderte die Wehren. „Aufgrund der Fachwerkbauweise haben wir alle angrenzenden Häuser evakuiert und kontrolliert“, sagt Socha. Im Eiscafé wurde insbesondere die Decke des Erdgeschosses untersucht und auf Glutnester kontrolliert.

Das Erdgeschoss des Eiscafés ist völlig verrußt, verkohlte Möbel und Kühlschränke wurden nach draußen gebracht.

Im Einsatz waren 102 Feuerwehrleute mit rund zehn Einsatzfahrzeugen der Wehren Kirchberg, Gemünden und Sohren-Büchenbeuren. Zudem stand der Gerätewagen Atemschutz des Rhein-Hunsrück-Kreises zur Verfügung, auch Brand- und Katastrophenschutzinspekteur Stefan Bohnenberger machte sich ein Bild von der Lage. Polizei und Rettungskräfte des DRK waren ebenfalls am Ort.