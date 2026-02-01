Nach Brand in Kirchberg Eiscafé Torino freut sich auf das Herzstück aus Italien Charlotte Krämer-Schick 01.02.2026, 09:00 Uhr

Conni und Roberto Iannitelli verbringen aktuell viel Zeit auf der Großbaustelle. Sie sind optimistisch, dass sie ihr Eiscafé am historischen Marktplatz von Kirchberg zum Saisonbeginn wieder öffnen können.

Viel Zeit verbringen Conni und Roberto Iannitelli derzeit auf ihrer Großbaustelle im Eiscafé Torino am Marktplatz in Kirchberg. Nach dem Brand im September gibt es viel zu tun bis zur neuen Eissaison.

Neue Decken und Wände, neue Fenster, neue Strom- und Zuwasserleitungen, neue Türen – die Liste der Dinge, die schon geschafft sind, ist lang. Daher blicken Conni und Roberto Iannitelli positiv in die kommende Eissaison. Die Inhaber des Eiscafés Torino in Kirchberg sind sicher: Mit den ersten warmen Sonnenstrahlen wird es wieder den beliebten „eiskalten Genuss“ der Kirchberger geben.







