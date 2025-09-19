Sperrung nach Verkehrsunfall Einsturzgefahr: Pkw rammt Scheunenpfeiler in Budenbach 19.09.2025, 20:00 Uhr

i Durch den Pkw-Aufprall wurde der massive Holzpfosten einer Scheune vom Betonsockel gerissen. Statiker untersuchen den Schaden. Christoph Wendling

Einsturzgefahr nach einem Verkehrsunfall in Budenbach. Ein Pkw geriet auf die Gegenfahrbahn und rammt zuerst einen Traktor und dann den Stützpfeiler einer Scheune. Die Statik des Gebäudes wird untersucht. Die Ortsdurchfahrt bleibt so lange gesperrt.

Am Freitagnachmittag, 19. September, gegen 17 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in Budenbach. Die Ortslage musste daraufhin für den fließenden Verkehr gesperrt werden. Erste Auskünfte über Unfallverlauf und Schäden gab der Brand- und Katastrophenschutzinspekteur (BKI) des Rhein-Hunsrück-Kreises, Stefan Bohnenberger: Nach ersten Erkenntnissen kam ein Pkw-Fahrer möglicherweise aus medizinischen Gründen in der Ortslage Budenbach auf die ...







Artikel teilen

Artikel teilen