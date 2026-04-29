Schwelbrand Puricelli-Schule Einsatzmarathon forderte Feuerwehr Rheinböllen Annalena Bischoff 29.04.2026, 10:00 Uhr

i Die Bekämpfung des Schwelbrands im Keller der Puricelli-Schule Rheinböllen am 23. April fordert gute Absprachen zwischen den Einsatzkräften. Werner Dupuis

Schwelbrand in der Schule, Öl auf Gewässer, Türöffnung: Während 40 Tonnen Pellets im Keller glühen, reißt die Serie an Einsätzen nicht ab. Für die Feuerwehren wird der Tag zur echten Ausnahmesituation.

Kaum war der erste Einsatz abgearbeitet, folgte der nächste – und dann noch einer: Für die Feuerwehren der Verbandsgemeinde (VG) Simmern-Rheinböllen wurde der vergangene Donnerstag, 23. April, zur Belastungsprobe. Während sie stundenlang einen Schwelbrand in der Puricelli-Schule in Rheinböllen bekämpften, liefen parallel weitere Alarmierungen auf.







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