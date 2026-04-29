Schwelbrand in der Schule, Öl auf Gewässer, Türöffnung: Während 40 Tonnen Pellets im Keller glühen, reißt die Serie an Einsätzen nicht ab. Für die Feuerwehren wird der Tag zur echten Ausnahmesituation.
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Kaum war der erste Einsatz abgearbeitet, folgte der nächste – und dann noch einer: Für die Feuerwehren der Verbandsgemeinde (VG) Simmern-Rheinböllen wurde der vergangene Donnerstag, 23. April, zur Belastungsprobe. Während sie stundenlang einen Schwelbrand in der Puricelli-Schule in Rheinböllen bekämpften, liefen parallel weitere Alarmierungen auf.