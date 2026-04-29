Schwelbrand Puricelli-Schule
Einsatzmarathon forderte Feuerwehr Rheinböllen
Die Bekämpfung des Schwelbrands im Keller der Puricelli-Schule Rheinböllen am 23. April fordert gute Absprachen zwischen den Ein
Die Bekämpfung des Schwelbrands im Keller der Puricelli-Schule Rheinböllen am 23. April fordert gute Absprachen zwischen den Einsatzkräften.
Werner Dupuis

Schwelbrand in der Schule, Öl auf Gewässer, Türöffnung: Während 40 Tonnen Pellets im Keller glühen, reißt die Serie an Einsätzen nicht ab. Für die Feuerwehren wird der Tag zur echten Ausnahmesituation.

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Kaum war der erste Einsatz abgearbeitet, folgte der nächste – und dann noch einer: Für die Feuerwehren der Verbandsgemeinde (VG) Simmern-Rheinböllen wurde der vergangene Donnerstag, 23. April, zur Belastungsprobe. Während sie stundenlang einen Schwelbrand in der Puricelli-Schule in Rheinböllen bekämpften, liefen parallel weitere Alarmierungen auf.

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