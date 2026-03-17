Drohne sucht Gebiet ab Einsames Auto im Niederbach sorgt für Rettungseinsatz Annalena Bischoff 17.03.2026, 18:00 Uhr

i Die Polizei und weitere 37 Kräfte waren in der Nacht von Samstag auf Sonntag bei einem Verkehrsunfall auf der K101 zwischen Birkheim und Badenhard im Einsatz. Torsten Weißhaupt/Feuerwehr Pfalzfeld

Ein verlassenes Auto im Bachbett und keine Spur vom Fahrer: Dieser Einsatz hat Polizei und Rettungskräfte in der Nacht von Samstag auf Sonntag im Vorderhunsrück beschäftigt. Die Polizei erklärt, warum sogar eine Drohne zum Einsatz kam.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 14. auf 15. März, rückten Einsatzkräfte zu einem Verkehrsunfall auf der K101 zwischen Birkheim und Badenhard aus. Als die Einsatzkräfte eintrafen, lag ein Fahrzeug in der Böschung und musste aus dem Niederbach geborgen werden.







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