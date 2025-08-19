Achja, der Zirkus. Er hat so manchem schöne Kindheitserinnerungen beschert. Wie gut, dass man immer wieder daran erinnert wird. Etwa durch den Familiennachmittag der Heimat Europa Filmfestspiele in Simmern.

Einmal mehr soll es an dieser Stelle um die Heimat Europa Filmfestspiele in Simmern gehen. Warum? Weil sie schon seit einigen Tagen laufen und sich nun auf der Zielgeraden befinden. Diese wurde nun eingeläutet mit dem Familiennachmittag im Simmerner Pro-Winzkino und darüber hinaus. Das Motto Zirkus passte wunderbar zum gezeigten Film „Zirkuskind“. Es ist schön, zu sehen, dass mit einem kindgerechten und spannenden sowie abwechslungsreichen Programm die Kinder bei den Heimat Europa Filmfestspielen an die Kultur „der Großen“ herangeführt werden.

Auch mein letzter Besuch in einem Zirkus war in meiner Kindheit, ist also mehr als 20 Jahre her. Ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr genau erinnern, wann und wo das gewesen ist. Doch ich weiß noch, wie mich Feuerschlucker, Akrobaten und Zauberkünstler damals faszinierten und ich unbedingt selbst Kunststückchen vollbringen wollte. Ich hatte sogar eine Box mit einem Starterset für Magier mit einem Zauberstab und diversen Utensilien wie falschen Karten und vielen mehr. Ich weiß gar nicht, wo das geblieben ist. Auf dem elterlichen Dachboden vielleicht?

Vielleicht wäre es mittlerweile wieder Zeit für einen erneuten Besuch im Zuschauerraum einer Manege, nun mit Mitte 30. Angebote gibt es in der Region sicherlich genug. Oder ich suche mein altes Set auf dem Dachboden der Eltern und eröffne selbst einen Zirkus. Ich sehe mich dabei aber eher als Zauberer, als dass ich zum Beispiel das Jonglieren ausprobieren würde. Dafür fehlt mir eindeutig die Koordination. Oder ich mache den Dompteur – oder den Löwen, da würden sich die Tierschützer freuen, dass ich die Tiere entlaste...