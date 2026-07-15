Rhein-Hunsrück – Die Kolumne Einmal die Nature One erleben Daniel Rühle 15.07.2026, 07:30 Uhr

i Ein Blick ins Archiv: Die Nature One 2025 auf der Pydna im Hunsrück. Kevin Rühle. Kevin Ruehle

Es ist bald wieder so weit: Die Nature One macht den Hunsrück zur Partymeile. Während es auf der einen Seite Diskussionen um Lärmschutz gibt und auf der anderen Seite der Aufbau auf der Pydna bevorsteht, hat unser Autor ganz persönliche Erinnerungen.

Avicii, Cro, Bastille, OneRepublic: Diese Bands beziehungsweise Solokünstler prägten die Charts im Jahr 2013. Vor 13 Jahren. Damals war ich 23 Jahre alt – und hatte keinerlei Interesse an aktueller Musik, wie sie im Radio gespielt wurde. Entweder hörte ich Classic Rock aus den 1970er- und 1980er-Jahren (zu 60 Prozent), Lieder aus den 1990er-Jahren, die Kindheitserinnerungen weckten (zu 15 Prozent), Metal (zu 15 Prozent) – oder die härtere ...







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