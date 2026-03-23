Wahlen im Rhein-Hunsrück-Kreis Einer von fünf Neuen: Bürgermeisterwahlen im Kreis Annalena Bischoff 23.03.2026, 15:30 Uhr

i Michael Wilhelmy feiert seinen Wahlsieg gemeinsam mit seiner Frau und Freunden im Wahlzentrum Argenthal. 57 Prozent der Argenthaler stimmen für ihn. Michael Wilhelmy

Neben der Landtagswahl standen mehrere lokale Wahlen im Rhein-Hunsrück-Kreis an. Während die meisten Entscheidungen durch Alleinkandidaten recht deutlich ausfielen, hielt die Spannung in Argenthal bis zum Schluss an.

Es ging nicht nur um die große Landespolitik: Im Rhein-Hunsrück-Kreis standen am Sonntag auch mehrere Bürgermeisterwahlen und eine Ortsvorsteherwahl an. Unsere Zeitung hat die Wahlausgänge verfolgt und mit den Kandidaten gesprochen.Während es in den anderen Orten um die Entscheidung für oder gegen einen Kandidaten ging, hatten die Argenthaler die Qual der Wahl: Wer sollte Nachfolger oder Nachfolgerin des amtierenden ...







Artikel teilen

Artikel teilen