Rhein-Hunsrück – die Kolumne Einen Baum kaufen und dabei Gutes tun Andreas Nitsch 24.12.2025, 07:30 Uhr

i Er sieht klein aus, ist auch klein: unser auf den letzten Drücker gekaufter Weihnachtsbaum. Schön Ist er! Andreas Nitsch

Weihnachtsbaum ja oder nein? Lange war die Antwort auf diese Frage im Hause Nitsch klar – um dann doch noch geändert zu werden.

Eigentlich stand es fest: Meine bessere Hälfte hatte beschlossen, in diesem Jahr erstmals keinen Weihnachtsbaum mehr aufzustellen. Okay, ich hatte zwar schwach aufbegehrt, ihre Entscheidung dennoch akzeptiert. Die Wende sollte am vierten Advent erfolgen, als ich alle Kerzen an unserem Adventskranz angezündet hatte und im Fernsehen „So schön klingt Weihnachten“ lief.







