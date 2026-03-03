Was ist der Sinn des Lebens? Warum sind wir hier? Wer hat das Universum erschaffen? Während Menschen diesen Fragen nachgehen, hat ein Supercomputer der Popkultur die Antwort längst herausgefunden.
Lesezeit 1 Minute
Was haben das Element Molybdän, das Totengericht im Alten Ägypten und die Gutenberg-Bibel gemeinsam? Auf den ersten Blick nichts. Auf den zweiten Blick immer noch nichts. Aber auf den dritten, den entscheidenden Blick, wird es spannend.Die Ordnungszahl von Molybdän ist 42, Totengerichte im Alten Ägypten hatten 42 Richter und, wer hätte es gedacht, die Gutenberg-Bibel hat 42 Zeilen pro Spalte.