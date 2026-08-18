Rhein-Hunsrück – Die Kolumne Eine tierische Begegnung am Mittelrhein Annalena Bischoff 18.08.2026, 07:30 Uhr

i Symbolbild: Auch am Mittelrhein sind Reiter auf ihren Pferden unterwegs. Thomas Warnack. picture alliance/dpa

Wer am Rhein spazieren geht, muss jederzeit damit rechnen, von Radfahrern, Joggern oder auch mal einem E-Scooter überholt zu werden. Unsere Kolumnistin hatte zuletzt eine überraschende Begegnung am Mittelrhein.

Obwohl es in den vergangenen Tagen noch immer heiß war, ist es endlich wieder angenehmer, abends vor die Tür zu gehen. Die Temperaturen sind milder, die Luft fühlt sich frischer an und gerade am Rhein lässt es sich wunderbar aushalten. Auch wir nutzen die Gelegenheit gerne, nach Feierabend noch die Abendsonne zu genießen.







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