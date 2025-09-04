Die Stadt hat Reklametafeln und Verkehrslärm, das Land hat Traktoren und Tiere. Jeder Raum hat etwas für sich, aber auch seine Nachteile. Urlaub auf dem Bauernhof ist für viele interessant. Und den gibt es in Oberwesel kombiniert mit Wellness.

Urlaub auf dem Bauernhof, Felder, Tiere, Natur: Was für viele auf dem Land nach Alltag und nur wenig romantisch klingt, ist gerade für Familien aus der Stadt eine willkommene Abwechslung von Verkehrslärm und Reizüberflutung durch Reklametafeln und Straßenbeleuchtung. Denn dort ist man nicht umringt von Landwirtschaft mit ihren Feldern von Raps, Gerste und Weizen, dafür muss man mitunter weite Wege fahren. Apropos Verkehr, eines hat die Stadt dafür nicht: So oft fahren Traktoren nicht durch Berlin oder München, außer es ist gerade Demo. Das haben wir hier in der Region jeden Tag. Und das ist schön.

Doch vor weiterem Abschweifen zurück zum Urlaub auf dem Bauernhof: Ich selbst kann mich daran erinnern, als Kind mit meinen Eltern Urlaub im ländlichen Bayern in unmittelbarer Nähe zu einem oder sogar auf einem Bauernhof gemacht zu haben. Genau weiß ich es nicht, ich war noch sehr klein. In meinem Erwachsenenleben – daran kann ich mich zufälligerweise deutlich besser erinnern – ziehe ich Hotels und Ferienwohnungen in Orten vor, etwa in den Alpen beim Bergwandern. Da habe ich dann genug Ruhe und Natur, sobald ich eine gewisse Höhe erreicht habe.

Wo ich nun aber hellhörig werde: Der Ferienhof Hardthöhe in Oberwesel verbindet die unberührte Natur mit Wellness und Komfort und ist nun sogar mit einem neuen Gütesiegel klassifiziert. Den könnte ich mir mal anschauen...