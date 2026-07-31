DRK bei der Nature One 2026 Eine mobile Notaufnahme mitten auf dem Campingplatz Annalena Bischoff 31.07.2026, 17:00 Uhr

i Um für den Ernstfall gerüstet zu sein, trainieren die Einsatzteams des DRK auch auf dem Festival immer wieder Notfallszenarien im Schockraum. In diesem Fall geht es um eine offene Bauchverletzung. Lara Kempf

Vom Pflaster über Augenspülung bis zur Wiederbelebung: Im Medical Center der Nature One rüsten sich die ehrenamtlichen Helfer des DRK für alles, was auf einem Festival passieren kann. Unsere Zeitung hat die Einsatzkräfte auf dem Campingplatz besucht.

„Hilfe! Ist hier ein Arzt? Hilfe!“ Ein junger Mann stürzt in das Medical Center auf dem Campingplatz der Nature One. Mit letzter Kraft stützt er seinen Freund, dessen Hände fest auf den Bauch gepresst sind. Zwischen den Fingern tritt scheinbar Blut hervor.







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