800 Jahre Kastellaun
Eine Hunsrückperle, Bränden und Kanonen zum Trotz
Das Haus Heidrich ist eine echte Besonderheit: In der „Vorderen Eifelstraße“ sind zwei Gebäude links und rechts der alten Kastel
Das Haus Heidrich ist eine echte Besonderheit: In der „Vorderen Eifelstraße“ sind zwei Gebäude links und rechts der alten Kastellauner Stadtmauer aus unterschiedlichen Jahrhunderten miteinander verschmolzen.
Martin Boldt

Mit einem großen Stadtfest hat Kastellaun seinen 800. Geburtstag gefeiert. Was auch nach der großen Sause bleibt, sind die liebevoll restaurierten Fachwerkhäuser, versteckten Mittelalterkeller und Baudenkmäler. Wir nehmen Sie auf einen Rundgang mit.

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Mit einem großen Stadtfest, einem eigenen Stationentheater und kulinarischen Genüssen hat Kastellaun seinen 800. Geburtstag gefeiert. Was auch nach den Festivitäten bleibt, sind die liebevoll restaurierten Fachwerkhäuser, versteckten Mittelalterkeller und Baudenkmäler der Stadt.
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