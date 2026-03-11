Überwachungskamera zeigt Tat
Einbrüche an Automaten in Simmern und Kirchberg
Symbolbild: Die Kriminalpolizei ermittelt, nachdem mehrere SB-Automaten in Kirchberg und Simmern in der Nacht zum Montag aufgebr
Symbolbild: Die Kriminalpolizei ermittelt, nachdem mehrere SB-Automaten in Kirchberg und Simmern in der Nacht zum Montag aufgebrochen wurden.
Paul Zinken. picture alliance / dpa

Aufnahmen einer Überwachungskamera zeigen zwei maskierte Täter bei einem Einbruch an einer Waschanlage in Kirchberg, die Bilder kursieren im Netz. Die Polizei bestätigt auf unsere Anfrage: Es gab mehrere Aufbrüche in der Nacht zum Montag.

Lesezeit 1 Minute
In mehreren Tankstellen und Waschanlagen in Simmern und Kirchberg sind in der Nacht von Sonntag auf Montag, 8. auf 9. März, verschiedene Automaten aufgebrochen worden. Auf Nachfrage unserer Zeitung bestätigt die Polizei Koblenz dies. Entsprechende Bilder einer Überwachungskamera kursieren derzeit in sozialen Netzwerken.

Ressort und Schlagwörter

Rhein-Hunsrück-ZeitungBlaulicht

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Rhein-Hunsrück-Kreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren