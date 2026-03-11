Aufnahmen einer Überwachungskamera zeigen zwei maskierte Täter bei einem Einbruch an einer Waschanlage in Kirchberg, die Bilder kursieren im Netz. Die Polizei bestätigt auf unsere Anfrage: Es gab mehrere Aufbrüche in der Nacht zum Montag.
In mehreren Tankstellen und Waschanlagen in Simmern und Kirchberg sind in der Nacht von Sonntag auf Montag, 8. auf 9. März, verschiedene Automaten aufgebrochen worden. Auf Nachfrage unserer Zeitung bestätigt die Polizei Koblenz dies. Entsprechende Bilder einer Überwachungskamera kursieren derzeit in sozialen Netzwerken.