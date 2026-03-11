Überwachungskamera zeigt Tat Einbrüche an Automaten in Simmern und Kirchberg Annalena Bischoff 11.03.2026, 10:51 Uhr

i Symbolbild: Die Kriminalpolizei ermittelt, nachdem mehrere SB-Automaten in Kirchberg und Simmern in der Nacht zum Montag aufgebrochen wurden. Paul Zinken. picture alliance / dpa

Aufnahmen einer Überwachungskamera zeigen zwei maskierte Täter bei einem Einbruch an einer Waschanlage in Kirchberg, die Bilder kursieren im Netz. Die Polizei bestätigt auf unsere Anfrage: Es gab mehrere Aufbrüche in der Nacht zum Montag.

In mehreren Tankstellen und Waschanlagen in Simmern und Kirchberg sind in der Nacht von Sonntag auf Montag, 8. auf 9. März, verschiedene Automaten aufgebrochen worden. Auf Nachfrage unserer Zeitung bestätigt die Polizei Koblenz dies. Entsprechende Bilder einer Überwachungskamera kursieren derzeit in sozialen Netzwerken.







Artikel teilen

Artikel teilen