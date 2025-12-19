Ein Gerücht macht die Runde Einbruchsserie am Mittelrhein? Das sagt die Polizei Hilko Röttgers 19.12.2025, 10:00 Uhr

i Gibt es eine Einbruchsserie am Mittelrhein? Dieses Gerücht macht derzeit die Runde. Frank Rumpenhorst. Frank Rumpenhorst/dpa

Gibt es derzeit eine Einbruchsserie am Mittelrhein? Mit dieser Frage hat sich ein Leser der Rhein-Hunsrück-Zeitung an uns gewandt. Wir haben bei der Polizei nachgehört.

Es ist ein Gerücht, das viele Menschen am Mittelrhein verunsichern könnte. Derzeit – so heißt es – soll es eine richtige Einbruchsserie in der Region geben. Davon berichtet ein Leser der Rhein-Hunsrück-Zeitung, dem das Gerücht zu Ohren gekommen ist.Nahezu täglich soll es Vorfälle geben, teilweise sogar am helllichten Tag.







