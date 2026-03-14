Mehre tausend Euro Schaden Einbrecher knacken Automat in Kirchberger Waschanlage Annalena Bischoff 14.03.2026, 10:00 Uhr

i Unbekannte Täter beschädigen in der Nacht vom 8. auf den 9. März den Spielautomaten an der SB-Waschanlage Kirchberg und stehlen das Münzgeld. Alex Breckel

Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Montag mehrere Automaten an einer Waschanlage in Kirchberg aufgebrochen. Überwachungskameras filmten zwei maskierte Männer bei der Tat. Der Betreiber spricht von einem Schaden von rund 4000 Euro.

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Sonntag auf Montag, 8. auf 9. März, mehrere Automaten an Tankstellen und Waschanlagen in Simmern und Kirchberg aufgebrochen. Nach Angaben der Polizei hatten sie es wohl auf Münzgeld aus Wasch- und SB-Automaten abgesehen.







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