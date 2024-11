Aktion in Simmern Ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen gesetzt Werner Dupuis 26.11.2024, 11:00 Uhr

i 150 orange eingefärbte Schuhe symbolisieren in der Simmerner Fußgängerzone 155 Frauen, die 2024 in Deutschland von ihrem (Ex-)Partner ermordet wurden. Werner Dupuis

Die Zahlen sind erschreckend: Alle 72 Stunden wird eine Frau von ihrem (Ex-)Partner getötet, und alle drei Minuten erlebt eine Frau häusliche Gewalt. An einem Aktionstag wurde nun ein Zeichen gegen die Gewalt an Frauen gesetzt.

Anlässlich des Internationalen Tages gegen Gewalt an Frauen haben am Montagmittag Mitarbeiterinnen vom Frauennotruf Rhein-Hunsrück, vom evangelischen Kirchenkreis Simmern-Trarbach und dem katholischen Patoralen Raum Simmern-Kastellaun gemeinsam mit dem Bürgermeister der Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen, Michael Boos, vor dem Rathaus die Fahne „Nein zu Gewalt an Frauen – Frei leben ohne Gewalt“ gehisst.

