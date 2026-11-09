Aus Maria Ruh wird Maria Alm
Ein Winterabenteuer beginnt am Loreleyblick in Urbar
Sind jetzt Hüttenwirte: Michéle Ripp und Niklas Melchior begrüßen ihre Gäste unter dem Eingangsschild der Maria Alm. Mit dem Win
Sind jetzt Hüttenwirte: Michéle Ripp und Niklas Melchior begrüßen ihre Gäste unter dem Eingangsschild der Maria Alm. Mit dem Winterkonzept wollen sie den Loreleyblick Maria Ruh in Urbar auch in der kalten Jahreszeit zu einem Anlaufpunkt machen.
Monika Pradelok

Die Bürokratie bremste sie aus, doch aufgegeben haben sie nie: Michéle Ripp und Niklas Melchior sind erfolgreich in die erste Saison ihres Winterprojekts „Maria Alm“ gestartet. So lief die Eröffnung am 6. November.

Lesezeit 4 Minuten
Anstrengende Wochen liegen hinter Michéle Ripp und Niklas Melchior. Sie haben geplant, gerechnet, gebaut und immer wieder umdisponiert, damit ihre Maria Alm auf dem Loreleyblick Maria Ruh rechtzeitig eröffnen kann. Nun stehen die ersten Gäste in der Winterwelt, die beiden Betreiber begrüßen sie mit einem Strahlen.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Rhein-Hunsrück-ZeitungGastronomie

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Rhein-Hunsrück-Kreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren