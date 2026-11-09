Die Bürokratie bremste sie aus, doch aufgegeben haben sie nie: Michéle Ripp und Niklas Melchior sind erfolgreich in die erste Saison ihres Winterprojekts „Maria Alm“ gestartet. So lief die Eröffnung am 6. November.

Anstrengende Wochen liegen hinter Michéle Ripp und Niklas Melchior. Sie haben geplant, gerechnet, gebaut und immer wieder umdisponiert, damit ihre Maria Alm auf dem Loreleyblick Maria Ruh rechtzeitig eröffnen kann.

Nun stehen die ersten Gäste in der Winterwelt, die beiden Betreiber begrüßen sie mit einem Strahlen.