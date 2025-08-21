Lesen verbindet – das zeigte sich beim Buchball, einem besonderen Event für Bücherfreunde. Zwischen schönen Kleidern, Gesprächen mit Autorinnen und zahlreichen Büchern kam die Leselust von ganz allein.

Auch wenn ich in der vergangenen Zeit eher weniger dazu gekommen bin, gebe ich gern zu, dass ich eine Leseratte bin. In meinem ehemaligen Kinderzimmer hatte ich Regale voller Bücher stehen. Mein favorisiertes Genre damals war meistens Fantasy. Auch heute lese ich noch unglaublich gern. Doch leider finde ich nicht mehr so viel Zeit dafür. Wenn ich aber mal wieder in fiktionale Welten eintauchen möchte, sind es heute eher historische Romane oder Liebesgeschichten, die mich begeistern.

Da ich, wie ich selbst finde, viel zu wenig lese, es aber gern wieder ändern möchte, kam eine Veranstaltung am vergangenen Wochenende wie gerufen: ein Buchball, organisiert von einem Verlag und einer lokalen Buchhandlung, auf einem märchenhaften Schloss im Landkreis Mayen-Koblenz. Dort hieß es einen ganzen Tag lang: Abtauchen in die Welt der Bücher. Da der Verlag, der das Event organisiert hatte, vorrangig Liebesromane vertreibt, war alles ziemlich romantisch und märchenhaft gehalten. Der Spruch „Sich einen Tag lang wie eine Prinzessin fühlen“ wurde Wirklichkeit.

Rund 150 Frauen waren dort, sie trugen alle wunderschöne Kleider und kamen ins Gespräch über ihre Lieblingsbücher und -charaktere. Dabei hatte ich wahrscheinlich fast die kürzeste Anreise. Denn die Buchbegeisterten waren teils aus Hamburg oder Leipzig angereist. Doch auch aus der näheren Umgebung waren einige Mädels dabei. So machte ich – passenderweise – die Bekanntschaft von zwei Frauen aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis.

Abgerundet wurde das Programm durch Gespräche mit Autorinnen, die ebenfalls gekommen waren, sowie eine Lesung und eine Signierstunde. Das Event hat mir noch mal bewusst gemacht, wie schön es in der Welt der Bücher sein kann. Nun habe ich definitiv neue Motivation, in Zukunft wieder mehr zu lesen.