Franz Beckenbauer kennen wir als Kicker, Könner und Kaiser. Und auch als Sänger landete er vor beinahe 60 Jahren einen Hit. Dessen Botschaft ist heute noch aktuell – gerade an diesem Mittwoch.

Für Franz Beckenbauer war die Sache klar: „ Gute Freunde kann niemand trennen, gute Freunde sind nie allein“, sang der Fußballkaiser, fast 60 Jahre ist das inzwischen her. Geschrieben wurde der Song übrigens nicht von Beckenbauer selbst. Verantwortlich dafür sind der Komponist Ralf Arland und der Texter Kurt Hertha – der indes nichts mit dem Berliner Fußballklub Hertha BSC zu tun hat, der nach einem Dampfschiff benannt wurde, aber das nur am Rande.

Jedenfalls: Eigentlich möchte man sich ja wünschen, dass die Botschaft des Liedes dauerhaft Bestand haben möge. Aber Hand aufs Herz: Wer von uns hat nicht mindestens diesen einen Freund oder diese eine Freundin, bei dem oder der man sich schon längst mal wieder hätte melden wollen? „ Wir werden heut und morgen nicht auseinander geh’n“, singt Beckenbauer. Schön wär’s.

Und da kommt der Internationale Tag der Freundschaft ins Spiel, der weltweit an diesem Mittwoch begangen wird. Ausgerufen wurde der Gedenktag im Jahr 2011 von der Vollversammlung der Vereinten Nationen. Wenn das mal kein Grund ist, heute noch zum Hörer zu greifen oder eine nette E-Mail zu schreiben.

Musik und Freundschaft werden in diesen Tagen auch im Hunsrück großgeschrieben, ich sage nur Lott und Nature One. Zugegeben: Die Musik mag heute eine andere sein als zu des Kaisers Zeiten – was aber völlig wurscht ist, wenn die Freundschaft bleibt.