Rhein-Hunsrück – Die Kolumne Ein Tag für Glück und Geschichten Annalena Bischoff 20.03.2026, 07:30 Uhr

i Symbolbild: Die Vereinten Nationen haben den 20. März zum Weltglückstag ernannt, um Glück und Wohlbefinden als fundamentale Ziele der Menschheit hervorzuheben. Andrea Warnecke/dpa. dpa-tmn

Geschichten erzählen, Glück teilen: Am 20. März treffen Weltgeschichtentag und Weltglückstag aufeinander. Für unsere Kolumnistin hängen sie enger zusammen, als man auf den ersten Blick denkt.

Ein Blick in die Vergangenheit, auf Missstände aufmerksam machen oder schöne Erlebnisse und Erinnerungen teilen – all das gelingt wohl am besten durch persönliche Geschichten. Und durch die Menschen, die sie erzählen. Genau diese Geschichten zu finden und aufzuschreiben, gehört zum Alltag in der Redaktion der Rhein-Hunsrück-Zeitung.







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